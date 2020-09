Kornwestheim - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen Unbekannte, die am Donnerstag gegen 19 Uhr einen 37 Jahre alten Mann auf dem Parkplatz eines Cafés im Oßweiler Weg niederschlugen. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei Fahrzeuge auf den Parkplatz fuhren und hinter einem Lkw parkten. Anschließend war Geschrei in einer ausländischen Sprache zu hören. Als der Zeuge laut fragte, was geschehen sei, stiegen Personen in die Fahrzeuge und fuhren in Richtung Grünbühl davon. Auf dem Parkplatz entdeckte der Zeuge den 37-Jährigen, der wohl niedergeschlagen worden war. Er erlitt schwere Verletzungen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.