Kornwestheim/Ludwigsburg Wenn auch Lehrer dazu lernen

Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich auf dem Server der Schule gespeichert – ein entscheidender Faktor, wie Schulleiter Ulshöfer findet. „Wir haben die Datenhoheit. Die Daten schwirren nicht in den USA oder sonst wo herum, wo wir keinen Einfluss darauf haben.“ Wegen der Corona-Krise hätten die Lehrkräfte in dieser Technik teils binnen weniger Tage einen Riesensprung gemacht, „für einige ist das ja durchaus Neuland gewesen“. Und die Schüler zögen mit. „Unser Vorteil ist, dass unsere Schüler schon älter, medial gut ausgerüstet und technisch versiert sind“, sagt der Schulleiter. Das gilt besonders für die angehenden Kaufleute für Büromanagement: Sie nehmen am Schulversuch des Kultusministeriums zum Tableteinsatz im Berufsschulunterricht teil.

Auch andere Schulen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. An den Bietigheim-Bissinger Ellentalgymnasien ist ebenfalls eine eigene Schulcloud in Arbeit. Bisher erhalten die Schüler via Dropbox und digitalem Tagebuch Aufgaben für den Tag. Einige Kurse und Klassen kommunizieren über die App „Zoom“, um etwa das Abitur zusammen vorzubereiten.

Mathias Hilbert vom Ludwigsburger Otto-Hahn-Gymnasium berichtet: „Wir machen Unterricht für unsere Oberstufen per Video. Zudem bekommen die Schüler Aufgaben über die Plattform Teams zugeschickt.“ Das Kollegium mache in der Krise „einen super Job“. Die Schüler des Gerlinger Robert-Bosch-Gymnasiums lernen klassisch mit Arbeitsblättern. „Einige Lehrer haben Erklärvideos gedreht und die Freischaltcodes für Youtube dazu vergeben. Die unfreiwillige Selbstlernzeit ist den Pädagogen zuvorgekommen: Die wollten sich nach den Osterferien mit der „digitalisierte Schule“ beschäftigen.

Am Gymnasium Korntal-Münchingen stellen die Lehrer – je nach digitalen Möglichkeiten – morgens um 8 Uhr Materialien für die Fächer zur Verfügung, die am betreffenden Tag anstehen. Die Schüler müssen sie verpflichtend erledigen, die dem Stundenplan folgende Rhythmisierung wird ausdrücklich als sehr hilfreich empfunden, so die Erfahrung. Und die Strohgäuschule nutzt unter anderem eine App mit Aufgaben, interaktiven Übungen und Lernspielen, deren Erledigung die Lehrer von zuhause überprüfen können.

Frank Ziegner, der Mathelehrer der Robert-Franck-Schule, schätzt – gerade am Unterrichten per Videokonferenz – die Möglichkeit der Interaktion. Und darüber, wie seine Schüler mitziehen, ist er voll des Lobes: „Sie waren selbst ganz erstaunt darüber, wie produktiv wir sind.“