Kornwestheim - Am Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 8 und 20.15 Uhr gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt ins Innere eines Mehrparteienhauses in der Kornwestheimer Friedrichstraße. In dem Gebäude gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise in eine Wohnung im ersten Obergeschoss und entwendeten von dort einen hochwertigen Laptop sowie ein teures Luftreinigungssystem im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0 beim Kornwestheimer Polizeirevier zu melden.