Kornwestheim Lurchi ist kein Weihnachtsfan

Kornwestheim - Nein, der ganz große Weihnachtsfan scheint Lurchi nicht zu sein. 165-mal hat er seit dem Jahr 1937 Abenteuer durchleben dürfen, aber nur ein einziges hat den Salamander in die Weihnachtszeit entführt. Die Tierwelt ist (im Jahre 1986 und in der 87. Folge) wegen eines grässlichen Schneesturms in Not geraten. Kann Lurchi Familie Haselmaus und den Siebenschläfer retten? Und warum feiert er eigentlich so selten Weihnachten?