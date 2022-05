Kornwestheim Lurchi-Verse als Herausforderung

Ich habe damals zufällig den Salamander-Chef Gerhard Wacker getroffen und ihn darauf hingewiesen, wie jämmerlich die Verse in den Lurchi-Heften geworden sind. „Können Sie es besser?“, hat er gefragt. Ich habe einen Probetext geliefert, und Wacker war hochzufrieden. In diesen Tagen hat seinerzeit der im vergangenen Jahr verstorbene Illustrator Dietwald Doblies einen Brief an Salamander geschrieben und ebenfalls die Qualität der Lurchi-Hefte kritisiert. Bei einem Wochenende im Schwarzwald haben wir die Grundlage für die Zusammenarbeit gelegt, und es hat uns große Freude bereitet. Wir haben fünf Jahre lang jedes Jahr drei Hefte gemacht.