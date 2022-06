Kornwestheim Luxus-Resort für Eidechsen

Aus Sicht kleiner Tiere sind diese Unvollkommenheiten ideal, um sich zu verkriechen, zu überwintern, sich niederzulassen. Ganze Wagenladungen voller alter Steine hatte die evangelische Kirchengemeinde Kornwestheim übrig, nachdem sie vor gut vier Jahren ihr Johannesgemeindehaus abreißen ließ. So führte dann eines zum anderen: Aus Steinen, die die Protestanten bereit stellten, bauten Kornwestheimer Naturschützer in Eigenarbeit nun eine lange Trockenmauer – als Biotop am Pattonviller Flugplatz.