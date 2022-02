Kornwestheim Machbarkeitsstudie für Schusterbahn

Kornwestheim - Sie ist in der getakteten Welt des Nahverkehrs in der Region Stuttgart eine Rarität, die zwischen Untertürkheim und Kornwestheim verkehrende Schusterbahn. Die Regionallinie R 11 pendelt in den Hauptverkehrszeiten nur jeweils dreimal von 5.45 Uhr bis 8.30 Uhr sowie von 15.45 bis 18.30 Uhr zwischen dem Daimler-Standort und der Salamanderstadt. Und daran wird sich so schnell nichts ändern, auch wenn die Verkehrspolitiker immer wieder davon sprechen, dass sie den Stundentakt einführen wollen, um den Stuttgarter Hauptbahnhof zu entlasten. Doch die Pendler, Schüler und Ausflügler, die die direkte Tangentialverbindung zwischen dem Neckartal, Münster, Zazenhausen und Kornwestheim nutzen, benötigen weiter Geduld.