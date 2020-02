Kornwestheim „Macherpersönlichkeiten“ aus Haus 10

Warum eröffnet die Hochschule Reutlingen eine Dependance in Kornwestheim? Weil, antwortet Präsident Prof. Dr. Hendrik Brumme, die Hochschule dorthin gehe, wo die Menschen und die Unternehmen seien. Um genau zu sein: Nicht die Hochschule selbst wird sich in Kornwestheim auf dem Salamander-Areal ansiedeln, sondern ihre Stiftung namens Knowledge Foundation. Mit der lasse sich auf die Anforderungen aus der Wirtschaft schneller reagieren als mit der Hochschule selbst. Neue Studiengänge im staatlichen Modell auf dem Markt zu etablieren, das dauere mitunter sehr, sehr lange, so Brumme. Von den Gegebenheiten auf dem Salamander-Areal ist Daniel Geigis, geschäftsführender Vorstand der Knowledge Foundation, begeistert. Sicherlich werde man noch in die technische Ausstattung investieren müssen, aber von den Räumlichkeiten sei es optimal.