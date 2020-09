Kornwestheim Mädchen und Jungen werden wieder zu Zirkusartisten

Überall auf dem Jugendfarmgelände haben sich die jungen Teilnehmer verteilt, um in ihren Teams an ihren Kunststücken zu arbeiten. So versucht sich eine Jungengruppe daran, jeweils zwei Bälle in der Luft zu halten. „Eins, zwei, drei, vier“, zählt der Jonglage-Trainer vor. Erst alle gemeinsam, dann ruft er die Kinder einzeln oder in kleinen Teams zu sich, um konkrete Tipps zu geben, was die Jungen an ihrer Darbietung noch verbessern sollten. Nur wenige Meter weiter sind mobile kleine Matten auf dem Gras ausgelegt. Dort hat sich ein weiteres Grüppchen einen Platz eingerichtet, um Handstand und Radschlagen einzustudieren. Zwei Trainer geben Hilfestellung, assistieren den Kindern und rufen ihnen Anweisungen zu wie „Beine ganz durchdrücken“ oder „Noch weiter nach oben“. Noch sehen nicht alle Bewegungen elegant aus, mancher Versuch geht schief. Aber es bleiben einige Stunden zum Üben.