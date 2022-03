Ein eindrucksvolles und buntes Zeichen für den Frieden haben Schulkinder dieser Tage auf dem Kornwestheimer Marktplatz gesetzt. Die Viertklässler der Silcherschule zeichneten mit Kreide ein großes Peace-Zeichen und brachten allerlei Botschaften und Friedenssymbole unter. Auch Passanten beteiligten sich spontan an der Aktion und trugen noch eigene Sätze und Worte in verschiedenen Sprachen bei. Die Schüler und Schülerinnen wollten auf das Leid der Menschen im Krieg in der Ukraine hinweisen und sich für ein Ende der Kämpfe stark machen. Die Stadt war im Vorfeld informiert worden und hatte die Malaktion erlaubt. Foto: privat