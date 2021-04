Kornwestheim Malteser verteilen Primeln

Kornwestheim - Ein kleines bisschen blühende Hoffnung haben jüngst die Malteser in Kornwestheim verteilt: Mit bunten Primeln waren Anne Langenberg, Leiterin des Spielenachmittags, Doris Eberhard, Leiterin des Angebots Sitztanz und Ute Fassel, Leiterin der Sozialen Dienste (Foto, von links) in Kornwestheim unterwegs. Eine Freude machen konnten sie mit den Blumen so etwa den Gästen der Angebote Sitztanz, Bewegtes Miteinander und Spielenachmittag.