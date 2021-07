Kornwestheim Mann am Bahnhofsvorplatz verprügelt

Kornwestheim - Zu einer Schlägerei kam es am späten Mittwochabend am Kornwestheimer Bahnhofsvorplatz, am Ende mussten die Beamten gar den Unterlegenen mitnehmen. Gegen 23.25 Uhr wurde die Polizei gerufen, eine 17 Jahre alte Zeugin sagte am Telefon, dass zehn Personen einen Einzelnen angegriffen hätten. Vor Ort fanden die Beamten tatsächlich einen stark blutenden 36-Jährigen vor, der am Boden lag. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelten ihn, mehrere andere Personen beobachteten die Szenerie. Während der Behandlung sprang der 36-Jährige plötzlich auf, beschuldigte einige der Umstehenden, ihn angegriffen zu haben und versuchte, auf diese loszugehen. Die Polizisten mussten ihn überwältigen und ins Krankenhaus bringen, damit er weiter behandelt werden konnte.