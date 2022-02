Kornwestheim Mann beleidigt Polizeibeamte

Kornwestheim - Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung hat ein 53-Jähriger am Dienstagmorgen zwei Beamte des Polizeireviers Kornwestheim beleidigt. Gegen 7.20 Uhr hielten sich die Beamten in der Stammheimer Straße in Kornwestheim auf, als sie einen Mercedes-Fahrer bemerkten, der ihnen beim Vorbeifahren gezielt den Mittelfinger zeigte. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und wollten es anhalten. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen und fuhr zunächst unbeirrt weiter.