Kornwestheim - Zuerst wollte er flirten, danach raubte er die beiden Frauen aus: Die Rede ist von einem bislang unbekannten Mann, den die Polizei nun sucht. Samstagnacht baggerte er in einem Lokal am Kornwestheimer Bahnhof zwei 24-Jährige an. Die Frauen ließen ihn abblitzen – woraufhin die Stimmung umschlug und der Mann mit ihnen in Streit geriet.