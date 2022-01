Kornwestheim - Der am Dienstag in der Schweiz tödlich verunglückte Snowboarder stammt aus Kornwestheim. Der junge Mann war in der Stadt unter anderem als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bekannt. „Wir sind tief betroffen“, heißt es von Seiten der Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung. „Er war ein aktives und sehr engagiertes Mitglied.“