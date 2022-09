Kornwestheim Mann klaut Parfüm aus Drogerie

Eine Mitarbeiterin der Drogerie hat laut Polizei beobachtet, wie der Mann die Parfümflaschen eingesteckt hat. Als man ihn an der Kasse darauf ansprach, händigte er einen Teil des Diebesgutes aus. Als man dann seine Tasche durchsuchen wollte, wehrte er sich und rannte in Richtung Ausgang. Ein 38-jähriger Kunde versuchte den Dieb aufzuhalten, indem er sich ihm in den Weg stellte. Diesen stoß der Täter jedoch zur Seite und flüchtete weiter in Richtung Bahnhof. Der Täter soll eine Sonnenbrille und eine beige karierte Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter 08 00/1 10 02 25 zu melden.