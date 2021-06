Kornwestheim Mann pöbelt und randaliert

Der Mann war zunächst gegen 18.30 Uhr am Neckarstrand in Neckarrems aufgefallen, als der dort einen 77-Jährigen und eine 46-Jährige bedrohte. Gegen 20.50 Uhr fiel der 52-Jährige erneut auf: Eine 34-Jährige spazierte mit ihrem Hund am Neckarstrand entlang, als sie lautes Geschrei aus einem Waldstück in der Nähe der Feuerwehr wahrnahm. Als sie nachsah, traf sie auf den Mann, der zunächst unverständlich schrie, sie beleidigte und auch ein Stück weit verfolgte.