Kornwestheim Mann schlägt Frau und klaut Schal

Kornwestheim - Ein noch unbekannter Mann hat am Kornwestheimer Bahnhof in der Nacht zum Mittwoch eine 23 Jahre alte Frau geschlagen und beraubt. Der Unbekannte wie auch die Frau waren in Zuffenhausen in einen Zug der S-Bahn-Linie 5 nach Bietigheim-Bissingen eingestiegen. Schon vor der Ankunft in Kornwestheim hatte der Mann die junge Frau offenbar beleidigt, am Bahnhof in Kornwestheim riss er ihr den Schal vom Hals und verließ damit die Bahn.