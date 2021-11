Kornwestheim Mann streift Audi und fährt weiter

Kornwestheim - Nicht sonderlich klug hat am Samstag im Nordwesten der Stadt der Fahrer eines Sprinters die Spuren seiner Unfallflucht zu vertuschen versucht. Gegen 13 Uhr war er, so berichtet die Polizei, in dem Mercedes-Sprinter in der Dammstraße unterwegs gewesen. Dabei streifte er im Vorbeifahren offensichtlich den Audi einer 32-jährigen Frau, den diese dort ordnungsgemäß geparkt hatte. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern und sich bei der Polizei zu melden, fuhr er aber von der Unfallstelle davon.