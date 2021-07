Kornwestheim Marktplatz: Bauarbeiten unterbrochen

Kornwestheim - Das Becken vor dem Stadtparksee am Marktplatz ist zurzeit mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt. In dem Bassin sind noch einige Pfützen von dem vielen Regen in jüngster Zeit übrig. Und genau die sind das Problem: In dem Betonbecken waren die Fugen undicht und sind deshalb erneuert worden. Dazu gehört eigentlich, dass eine Schutzschicht aus Kunststoff darübergelegt wird. Das hat das Wetter bisher aber nicht zugelassen. „Erforderlich ist eine Woche ohne Regen, damit der Kunststoff aushärten kann“, heißt es von der Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.