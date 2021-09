Kornwestheim - Das Grillgut, dem das Sommerfest des Männergesangvereins den Namen verdankt, schaukelt gemütlich in den riesigen Grillpfannen über dem Feuer. „85 Grad werden es da“, weiß Vereinsvorstand Claus Kilgus. Die Männer am Grill merken davon aber nicht viel. Denn die Pfannen sind diesmal am Stadtparksees postiert, dessen Wasser für Kühle sorgt. „Wir haben schon gesagt, hier bleiben wir“, lachen die Grillspezialisten in den blauen MGV-Shirts.