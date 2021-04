Kornwestheim Marktplatzbrunnen repariert

Ist der Marktplatzbrunnen erst einmal wieder in Schuss, fehlten nur noch die Fontänen auf dem Holzgrundplatz. „Da werden noch die Fugen gerichtet“, so Aescht. Insgesamt 18 Brunnenanlagen gibt es im Stadtgebiet sowie in den Parkanlagen. In den vergangenen Wochen – später als in den vorigen Jahren – sind sie wieder in Betrieb genommen worden. Aufgrund der häufigen Nachtfröste im April hatte es länger gedauert als erhofft. Vor Inbetriebnahme waren die Brunnen von Mitarbeitern des Bauhofs auf Schäden und Verschmutzungen überprüft und gegebenenfalls repariert worden. Die Mitarbeiter kontrollierten außerdem, ob Düsen verstopft waren, Wasserhähne tropften oder etwas undicht war.