Zwar erschienen am Montag von 90 Personen zwölf nicht zum vereinbarten Termin. Also bestellte Häußler einige ein, die erst an den Folgetagen an der Reihe gewesen wären. Das klappte so gut, dass am Ende nicht mehr genügend Impfstoff da war. Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung klärte Pressesprecherin Lisa Herfurth die Angelegenheit auf: „Jemand, der seinen Termin hat verstreichen lassen, ist doch noch aufgetaucht. Er wird dann am Dienstag geimpft.“