Und so haben sie Mund-Nasen-Bedeckungen an rund 250 Menschen verteilt, die in den städtischen Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften leben. In den Fällen, in denen die Bewohner nicht zu Hause angetroffen wurden, warfen sie die Umschläge in die jeweiligen Briefkästen. Unterstützt wurden Kadir Koyutürk und Valentin Flesch von Mitgliedern des Arbeitskreises Asyl. So war Bruno Authaler bei dem Besuch in der Unterkunft an der Werner-Heisenberg-Straße dabei und half beim Verteilen der Masken, deren Kauf manch einen, so kritisieren die Sozialverbände, finanziell überfordert.