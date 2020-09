Kornwestheim Maskenpflicht an einigen Schulen

Kornwestheim - Am Montag beginnt die Schule nach den Sommerferien. Nun hat die Stadt mitgeteilt, welche Hygienemaßnahmen vorgesehen sind, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Grundlage bildet die Coronaverordnung für Schulen, die von der baden-württembergischen Landesregierung am 31. August verabschiedet worden ist und am kommenden Montag in Kraft tritt.