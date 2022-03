Kornwestheim Mattis Schulte verlässt die Judeko

Mattis Schulte blickt auf erfolgreiche zwei Jahre in der Judeko zurück. Er hat die Gruppe mitgegründet und sie „großgezogen“. Anfangs kannte die Judeko niemand, heute tritt sie immer präsenter in Erscheinung. Nicht zuletzt bewilligte der Gemeinderat stolze 250 000 Euro für die Sanierung des Skateparks – ein Projekt der Jugendlichen. Die Judeko hat sich einen Namen gemacht, im Gemeinderat, aber auch in Schulen. „Wir wollen als Ansprechpartner da sein und wir wollen uns nicht als geschlossene Gruppe präsentieren, sondern offen für alle sein“, sagt Mattis Schulte. Ins dritte Jahr startet die Judeko mit neuen Interessenten, die sich für die Belange der Jugend einsetzen möchten. Eine offizielle Wahl der Delegierten gibt es zwar noch nicht, aber auch dahin will die Gruppe bald noch kommen. Mattis Schulte ist da guter Dinge und verlässt die Judeko mit einem guten Gewissen. „Ich gehe mit zwei lachenden Augen“, sagt er.