Kornwestheim Mauer stürzt auf parkendes Auto

Kornwestheim - Vier beschädigte Autos, ein lädiertes Garagentor, eine umgestürzte Mauer und ein Schaden von etwa 35 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Aldinger Straße in Kornwestheim ereignete. Aus bislang unbekannten Gründen verlor ein 20-jähriger Mercedesfahrer, der stadteinwärts unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß in der Folge mit einem parkenden Smart zusammen und fuhr dann auf einen in einer Hauseinfahrt geparkten Ford C-Max auf, der auf ein Garagentor geschoben wurde. Anschließend fuhr der 20-Jährige noch auf eine Mauer, die auf einen dahinter geparkten Ford Transit stürzte. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 20-jährige blieb unverletzt.