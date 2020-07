Kornwestheim Mauersegler-Notruf sucht Kuriere für seine Patienten

In Kornwestheim gibt es derzeit knapp 60 bekannte Niststellen. „Die Dunkelziffer ist sicher beträchtlich“, so Mathe, „weil es der pure Zufall ist, einen Mauersegler zu beobachten.“ Die Vögel kehren stets recht pünktlich Anfang Mai aus dem Winterquartier zurück zu ihren Niststellen in Dächern oder in Nistkästen, wo sie zwei bis drei Eier ausbrüten. Nach einer Brutzeit von knapp drei Wochen und fünf bis acht Wochen nach dem Schlüpfen sind die Jungen ohne jedes Training schwer mit Muskeln bepackt und wagen den Sprung ins Vogelleben: Sie fliegen zum ersten Mal. Und in der Luft bleiben sie sehr lange. Dass Mauersegler vom Boden aus nicht aus eigener Kraft starten können, sieht man laut Mathe an ihren verkümmerten Füßen. „Dieses Fahrwerk ist untauglich zum Starten.“ Den Vogel, selbst wenn er gesund erscheine, in die Luft zu werfen, sei auch keine Lösung. „Möglicherweise hatte er doch einen Unfall und hat sich den Flügel gebrochen. Er kann nicht mehr fliegen und knallt auf den Boden.“