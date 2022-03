Kornwestheim Meditieren für Kinder und Lehrer

So richtet sich das Angebot auch nicht ausschließlich an die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen – auch die Erwachsenen sollen etwas mitnehmen. „Die Schülerinnen und Schüler sollen durch Achtsamkeitsübungen in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt werden“, so Dannwolf. Auf der anderen Seite seien es die Pädagoginnen und Pädagogen, deren innere Haltung überhaupt erst die stabile Basis bilde, damit Achtsamkeitsarbeit in Bildungseinrichtungen möglich sei.