Kornwestheim Mehr Abstand in den Toiletten im Kulturhaus K

Kornwestheim - Die Stadt will bei den Toiletten im Kultur- und Kongresszentrum ein zusätzliches Hinweisschild anbringen, um zu gewährleisten, dass dort die Corona-Sicherheitsregeln eingehalten werden können. Die Zusatzinfo soll klar darauf hinweisen, dass bei „Überschreitung der maximalen Personenzahl“ im Foyer des K gewartet werden müsse. Grund für das informationstechnische Nachrüsten ist eine Anfrage, die der Freie-Wähler-Stadtrat Wolfgang Kühn im Januar gestellt hatte. Kühn hatte bemängelt, dass unklar sei, wie viele Menschen sich jeweils gerade in den Toiletten aufhalten, erlaubt seien in Corona-Zeiten ja maximal sieben (Herren) oder acht (Damen) Personen pro Sanitärbereich.