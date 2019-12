Wenn der junge Mann davon spricht, was ihn an seinem Beruf reizt, dann vergisst man leicht, dass es wahrlich nicht Liebe auf den ersten Blick war. „Ich bin dort mehr oder weniger hineingerutscht“, sagt der 21-Jährige aus Backnang. Nach der Mittleren Reife brach Mario Treinies seine erste Ausbildung zum Fachlageristen bereits nach kurzer Zeit ab. „Es war damals eine Notlösung und hat in dem Betrieb einfach nicht gepasst“, erklärt er. Um die Zeit bis zu einer neuen Ausbildung zu überbrücken, fing er in der Produktion bei der Huober Brezel GmbH und Co in Erdmannhausen an. Die Suche nach einer Lehrstelle blieb jedoch zunächst erfolglos. Da kam ihm das Angebot seines Chefs, Arlend Huober, recht, es noch einmal mit der Ausbildung zum Fachlageristen zu probieren – und zwar dieses Mal in der Brezelfabrik. „Und der Plan, der keiner war, ging auf.“