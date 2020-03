Kornwestheim Mehr Eltern profitieren von der Betreuung

KornwestheimDie Stadt Kornwestheim schließt sich der Regelung der Stadt Ludwigsburg an und nimmt Kinder, bei denen auch nur ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet, in der Notbetreuung auf. Das teilte die Verwaltung am gestrigen Nachmittag mit. Aber: Die Eltern müssen zum einen eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers vorlegen, und der andere Elternteil muss laut Stadt Kornwestheim „nachweislich nicht vollumfänglich für die Kinderbetreuung im Einsatz sein können“. -