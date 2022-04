Kornwestheim Mehr Grün gleich mehr Geld?

Das Interesse an einer Unterstützung aus dem Topf für das Sanierungsgebiet im Süden der Stadt hält sich in Grenzen. Bisher sind nach Auskunft der Stadt Kornwestheim lediglich drei Modernisierungsvereinbarungen mit privaten Grundstückseigentümern abgeschlossen worden. In einem Fall haben die Hauseigentümer mit Hilfe der öffentlichen Hand die Gebäudetechnik saniert, in einem anderen Fall wurde ein Haus aufgestockt und an das Fernwärmenetz angeschlossen. Ein dritter Hauseigentümer hat sich die Dachdämmung und neue Fenster mitfinanzieren lassen. Auch die Stadt hat Geld aus dem Fördertopf abgegriffen, und zwar für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens an der Rosensteinstraße. Acht Modernisierungsvereinbarungen wurden geschlossen: Fördermittel gab’s dafür nicht, aber die Hauseigentümer können eine erhöhte steuerliche Abschreibung geltend machen. „Insgesamt“, so lautet eine Zwischenbilanz der Stadt, „gibt es ein reges Interesse an der Förderung privater Sanierungsmaßnahmen, auch wenn die Eigentümerstruktur im Gebiet viele Projekte ausbremst.“