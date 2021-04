Kornwestheim Mehr Güterzugverbindungen ans Meer

Kornwestheim - Vier der großen Kräne, die die Güterzüge auf zwei Gleisen be- und entladen, stehen bereits auf dem Containerbahnhof in Kornwestheim. Nun soll ein dritter Gleisanschluss samt drei weiteren Kränen hinzukommen. Das kündigt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur an. 74 Millionen Euro will der Bund in den Ausbau des Containerbahnhofs investieren.