Kornwestheim Mehr häusliche Gewalt und Cybercrime

Kornwestheim - Michael Neuweiler findet deutliche Worte: Der Leiter des Kornwestheimer Polizeireviers spricht von einer „unschönen Entwicklung“ in Sachen städtischer Kriminalität. Im Gemeinderat stellte Neuweiler am Donnerstag die aktuelle Kriminalitätsstatistik vor, sprach von einer Steigerung von rund acht Prozent, was die Straftaten im Stadtgebiet angeht. In absoluten Zahlen: 2019 gab es in Kornwestheim 1690 Delikte (davon 61,1 Prozent aufgeklärt), 2020 waren es 1818 (Aufklärungsquote: 63,1 Prozent). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum gesehen ist die Zahl gestiegen.