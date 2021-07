Kornwestheim Mehr Kräne für den Containerbahnhof

Derzeit wird der Containerbahnhof, der rund 40 Beschäftigte zählt, in der Zeit von 3.30 bis etwa 21.30 Uhr betrieben. Eine Ausweitung auf einen 24-Stunden-Betrieb halten Schulz und Gustavus für unrealistisch, weil die Spediteure kein Interesse an einer nächtlichen Belieferung haben. Der Kornwestheimer Containerbahnhof ist 1998 mit eineinhalb Modulen in Betrieb genommen und vor elf Jahren ausgebaut worden. 2018 wurden die Fahrwerke der Kräne erneuert, ein Austausch der Kräne selbst, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, wird laut Andreas Schulz in absehbarer Zeit wohl auch notwendig sein. Eine komplette Automatisierung der Verladestation, wie es sie beispielsweise schon in Hamburg gibt, hält der Duss-Geschäftsführer in Kornwestheim kaum für möglich, weil hier ganz unterschiedliche Containergrößen angepackt und umgeschichtet werden. Steffen Bilger, dessen Ministerium für den Ausbau des Containerbahnhofs – die Kosten belaufen sich insgesamt auf 74 Millionen Euro – aufkommt, erhofft sich von der Investition unter anderem eine Stärkung des Seeverkehrs, also des Transports von mehr Containern zwischen den großen Häfen und den Umschlagterminals der Bahn. Natürlich, sagt Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck, sei der Ausbau des Containerbahnhofs auch mit mehr Lkw-Verkehr verbunden: „Das ist ein Teil der Wahrheit.“ Sie geht aber davon aus, dass in Zusammenarbeit mit der Bahn und der Stadt Stuttgart das Thema Lärmschutz angegangen wird.