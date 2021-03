Kornwestheim Mehr Licht für den Domertaltunnel

Am Mittwochmorgen hingen bereits zwei Stück, der Rest wird von den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim, die auch den Betrieb der Lampen übernehmen, bis Freitag montiert. Zugleich kümmert sich ein zweites Team um die Installation von Taubenschutzblechen, welche die Vögel daran hindern sollen, in den Hohlräumen unter der Brücke zu nisten und dabei die Wege zu verschmutzen. Am Freitag soll der Domertaldurchlass vom Bauhof noch einmal gereinigt werden, unter anderem werden die Gehwege mit Hochdruckstrahlern gesäubert. Von Samstag an dürfen Autos und Radfahrer die Unterführung dann wieder durchqueren.

Weitere Maßnahmen hat die Stadt für den Domertaldurchlass bisher noch nicht geplant. Der sehr schmale Fußweg könne kaum verbreitert werden, weil die Straße mit 5,1 Metern sowieso schon sehr eng sei, erklärt Maisenhölder beim Vor-Ort-Besuch. Nur ein neuer Anstrich für die Unterführung sei noch eine Möglichkeit. Geplant sei bisher nichts, sagt der Erste Bürgermeister Güthler. Ausschließen will er es aber nicht.