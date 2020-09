Kornwestheim Mehr Pfarrer, weniger Pfarrstellen

Annette Rüb, 60 Jahre alt, hat ihre Stellen in Wimsheim schweren Herzens aufgegeben. Die weite Landschaft des Heckengäus hat es ihr angetan, aber die langen Fahrten von Kornwestheim, wo sie mit ihrem Mann im Pfarrhaus an der Martinskirche wohnt, waren ein hoher Preis. In Lauffen am Neckar, Möckmühl und Oppelsbohm hatte sie sich in den Jahren zuvor eine Stelle mit ihrem Mann geteilt. Nun sind beide in einer Stadt tätig – aber auf zwei verschiedenen Stellen.

Martin Mohns, 34 Jahre alt, stammt aus einem Pfarrerhaushalt in Waiblingen-Bittenfeld. „Ich bin in die Jugendarbeit reingewachsen“, erzählt er. Nach dem Studium in Tübingen und Marburg hat er sein Vikariat in Wannweil absolviert und als Bezirksjugendseelsorger in Ludwigsburg gearbeitet. Er hat wie seine neuen Kolleginnen auch eine halbe Stelle. Die verbleibende Zeit ist Mohns als freiberuflicher Musiker (Klavier, Gitarre und Gesang) im Einsatz, spielt in einer Rockband und schreibt selbst Songs.