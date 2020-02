Kornwestheim Mehr Platz für Kompost: Grüne wurmen Ausweitungspläne

Und auch gegenüber unserer Zeitung will sich Händle noch nicht äußern. Das sei noch zu früh. Er habe seine Pläne noch nicht einmal dem Landratsamt, das eine Ausweitung des Geschäftsbetriebs zu genehmigen hat, in aller Ausführlichkeit darstellen können. Er habe bisher lediglich eine „Vorantragskonferenz“ beantragt, sagt Händle. Aber abwarten, bis der Firmeninhaber seine Pläne vorgelegt hat, mag die Stadt Kornwestheim nicht. Sie will jetzt in ein Bebauungsplanverfahren einsteigen. Der Gemeinderat soll das mit einem Aufstellungsbeschluss in der kommenden Woche tun.