Kornwestheim Mehr Platz fürs Abwasser

Kornwestheim - Wir haben schon viel erreicht“, sagte Karin Wächter von den Stadtwerken Ludwigsburg/Kornwestheim, als sie jüngst eine Bilanz der Sanierungsarbeiten an den Abwasserkanälen im Ausschuss für Umwelt und Technik vorstellte. „Aber wir sind noch nicht am Ende“, ergänzte sie auch. So werden im kommenden Jahr neue Abwasserkanäle in der Weststadt (südliche Bolzstraße und Stammheimer Straße) verlegt, 2022 sind nach den derzeitigen Plänen die Friedrich-Siller- und die Schützenstraße sowie der Verbindungsweg zwischen Murr- und Enzstraße an der Reihe, und 2023 stehen größere Bauarbeiten im Moldengraben zwischen dem Gelände des Reit- und Fahrvereins und der Kläranlage in der Talstraße an.