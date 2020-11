Auch die Fenster an der Schillerschule sind erneuert worden, was 280 000 Euro gekostet hat. Hierbei hatte sich die Stadt mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden abstimmen müssen – der Altbau der Schule ist immerhin schon 112 Jahre alt. Zuletzt waren die Fenster an West-, Süd- und Ostseite Anfang der 1970er-Jahre ausgetauscht worden. Nun hat sie eine Firma während der Sommer- und Herbstferien fast alle ausgetauscht, beim Aussehen orientierten sie sich am einstigen Look. Auch in Sachen Wärme- und Sonnenschutz ist nun wieder alles paletti.