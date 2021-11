Kornwestheim Mehr Preise, mehr Kalender, mehr Geld

In dieser Woche starten die Lions mit dem Verkauf. Los geht’s am Freitag, 12. November, von 7.30 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt (Marktplatz). Von 9 bis 10.30 Uhr wird Oberbürgermeisterin Ursula Keck, Schirmherrin des Kalender-Projekts, am Stand sein und Adventskalender feilbieten. Ob von der OB verkaufte Exemplare eine höhere Gewinnchance haben, das ist nicht überliefert. Sie selbst bekommt vom Lionsclub auch ein Exemplar. In den vergangenen beiden Jahren, erzählt Keck, habe sie allerdings nichts gewonnen. Am Samstag, 13. November, 9 bis 12 Uhr, werden Kalender vorm Rewe auf dem Salamander-Areal verkauft. In Pattonville sind die Lions am Mittwoch, 17. November, von 8 bis 12.30 Uhr beim Wochenmarkt vertreten. Und sollten dann noch Exemplare vorhanden sein, baut der Club seinen Stand ein weiteres Mal auf dem Kornwestheimer Marktplatz auf – am Freitag, 19. November. Michael Guyenot, Präsident der Kornwestheimer Löwen, hat allerdings keine Sorgen, dass der Vereine seine Kalender nicht an den Mann oder die Frau bringt. Die Sponsoren selbst haben nicht nur Gutscheine gestiftet, sondern auch Exemplare bestellt, um damit Beschäftigte oder Geschäftskunden zu erfreuen.