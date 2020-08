Kornwestheim Mehr Rettungsflüge: Zweckverband sagt Nein

Drei Wochen ist es her, dass das Land Vertretern der Stadt- und Landkreise in Bruchsal ein Gutachten über die Luftrettung in Baden-Württemberg vorgelegt hat, in der eine Neustrukturierung empfohlen wird. Die Experten empfehlen, die Betriebszeiten des in Pattonville stationierten Rettungshubschraubers Christoph 51 auszudehnen und ihn rund um die Uhr einsatzbereit zu halten. Nach der Berichterstattung in den Medien über dieses Gutachten hätten den Zweckverband Pattonville bereits mehrfach Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern erhalten, heißt es nun in den Briefen. In ihren Antwortschreiben hätten sie darauf verwiesen, „dass die betroffenen Kommunen im Genehmigungsprozess beteiligt werden müssen und dass wir die Gelegenheit zur Stellungnahme selbstverständlich wahrnehmen werden“, schreiben Keck und Schönberger. Und weiter heißt es: „Wir möchten daher bereits jetzt, im Vorfeld der Beteiligung deutlich machen, dass wir eine Ausweitung der Betriebserlaubnis für Nachtflüge nicht befürworten.“ Und die beiden Wörter „nicht befürworten“, haben Keck und Schönberger auch noch unterstrichen, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.