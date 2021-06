Zwei Teststellen erweitern ihre Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten wurden in zwei der vier kommunalen Testzentren erweitert, so konnten insgesamt 200 zusätzliche Termine geschaffen werden. Die Teststelle Nord (Globus) hat am Freitag, 4. Juni, von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 5. Juni, von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Die Teststelle West (Salamanderareal) hat nun am Samstag, 5. Juni, von 9 bis 12 Uhr geöffnet.