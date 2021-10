Kornwestheim Mehr Theater am ESG

Das Wichtigste an einer solchen Zusammenarbeit ist der Kontakt, erklärt Tobias Rapp. „Theater ist eine Beziehungs- und Begegnungskunst“, sagt er. Auch Lehrkräfte sollen profitieren, indem sie zu Hauptproben kommen und so vorab einschätzen können, ob sie das Stück mit ihrer Klasse besuchen wollen. Exklusiv für das Ernst-Sigle-Gymnasium bietet der Intendant des Schauspiels Burkhard Kosminski an, einmal selbst im Unterricht vorbeizukommen und seine Unternehmensstruktur zu erklären – Theaterkooperation funktioniert also auch im Wirtschaftsunterricht.