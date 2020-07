Kornwestheim Mehr Vereine im Saal erlaubt

Kornwestheim - Nur Mitgliedsvereine des Stadtverbandes für Sport, des Stadtausschusses für Sport und Kultur, Hilfsorganisationen und politische Parteien mit Sitz in Kornwestheim sowie die Stadt selbst dürfen den Versammlungssaal der Galerie nutzen. So sah es der Entwurf für die Benutzungsordnung des Galeriesaals vor. Auf Vorschlag von Stadträtin Canan Balaban (Grüne) ist der Kreis derjenigen, die den Saal nutzen dürfen, erweitert worden. Alle gemeinnützigen Vereine aus Kornwestheim und damit nicht nur die, die einem Dachverband angehören, dürfen den Saal mieten. Lediglich CDU-Stadtrat Dr. Jörg Schaible sah die Erweiterung des Benutzerkreises kritisch. Man habe sich in der Vergangenheit bewusst dafür entschieden, nicht alle in den Galeriesaal zu lassen. Er kritisierte zudem, dass Balaban erst kurz vor der Verabschiedung der neuen Benutzerordnung – sie wurde am Donnerstagabend vom Gemeinderat verabschiedet – ihren Vorschlag artikuliert habe.