Kornwestheim Mehr Vielfalt als Teil des Personalkonzeptes

Kornwestheim - Die Stadt Kornwestheim hat kürzlich die so genannte „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Damit setze man sich für ein „wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld“ in der Stadtverwaltung ein, heißt es in einer Mitteilung. Doch was bedeutet das genau? Die Charta der Vielfalt ist eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt wird die Stadtverwaltung Teil einer bundesweiten Bewegung und Mitglied des größten Netzwerks für Diversity Management in Deutschland.