Kornwestheim - Im Kornwestheimer Jakob-Sigle-Heim sind am Montag fünf Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte das Pflegeheim auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Wir haben sie isoliert und die anderen Bewohner getestet“, sagte Leiterin Beate Dornbusch. „Jetzt hoffen wir, dass es sich nicht weiter ausgebreitet hat“, ergänzte Dornbusch. Auch sonst würden die Bewohner fast jeden Tag getestet. Im Jakob-Sigle-Heim leben derzeit 92 Senioren und Seniorinnen, es arbeiten dort 125 Pflegekräfte, das Heim beinhaltet auch eine Tagespflege und ambulante Dienste. In dem Kornwestheimer Pflegeheim gelten strenge Corona-Regularien, so darf Besuch nur mit FFP-2-Maske oder mit aktuell-negativem Test vorbeischauen. Ein generelles Besuchsverbot gibt es nicht. Dornbusch wirbt aber dafür, sich insgesamt zurückzuhalten – auch wenn das Verwandten gerade während der Weihnachtsfeiertage schwer falle.