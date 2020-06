Kornwestheim Mehrere Leute bespuckt und beleidigt

Für sein drittes Fehlverhalten am 23. Dezember vergangenen Jahres verurteilte das Amtsgericht Ludwigsburg den 26-Jährigen wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Der Beschuldigte, der keine Angaben zur Tat machte, hatte sich an dem Abend auf einem Bahnsteig am Kornwestheimer Bahnhof einer 43-Jährigen genähert und auf sie eingeredet. Als diese ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, wurde der Beschuldigte aggressiv. „Ich hab ihn schon während der Fahrt in der S-Bahn gesehen. Da hat er schon einige Leute angepöbelt“, sagte die Frau, die sich auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle befand.