Kornwestheim Mehrmals ohne Führerschein am Steuer

Am Steuer seines Autos war der Angeklagte zwischen dem 21. Dezember 2019 und dem 23. März des vergangenen Jahres in Ludwigsburg, Esslingen, im oberbayerischen Irschenberg und in Kornwestheim sechs Mal mit zu hoher Geschwindigkeit geblitzt worden. Nach der letzten Tat nahm ihm die Polizei das Auto ab, das Landratsamt setzte das Fahrzeug außer Betrieb. Nur: Weil er sich einen Unfall mit Fahrerflucht geleistet hatte, war dem Kornwestheimer bereits am 5. Dezember 2018 der Führerschein entzogen worden.